Дана Борисова раскрыла любимое средство контрацепции

Елена Малышева посвятила выпуск Международному дню контрацепции, который отмечается 26 сентября. Известная блондинка стала специальной гостьей. Дана заявила, что выступает против беспорядочных половых связей. «Я считаю для себя самым правильным решением заниматься сексом в браке с единственным и любимым мужем», — отметила Борисова.

Говоря об излюбленных методах предохранения, Дана выделила гормональные контрацептивы. «Мне таблетки нравятся», — отметила она. Врач Герман Гандельман отметил, что это самый популярный среди женщин способ. Однако он подходит только если вы уверены в партнере на сто процентов.

При сексе с малознакомыми людьми специалисты посоветовали использовать барьерную контрацепцию, то есть презервативы. Малышева напомнила, что Всемирный день контрацепции проходит под девизом: «Это твоя жизнь. Это твоя ответственность». Ведущая Первого канала подчеркнула, что контрацепция дала возможность женщинам и мужчинам планировать рождение ребенка и заботиться о своем здоровье.

Елена призналась, что у нее взрослые сыновья, но в ее жизни был момент, когда она серьезно поговорила с ними о методах контрацепции. Борисова пожаловалась, что пока попытки поговорить с дочерью на эту тему для нее не увенчались успехом, она столкнулась с протестом. Однако Дана признала, что с детьми обязательно нужно поговорить о методах предохранения. Самые опасные инфекции — СПИД, сифилис, гепатит — передаются чаще всего половым путем.

Дана поинтересовалась, правдивы ли мифы о том, что от гормональных контрацептивов женщина может поправиться и измениться во внешности в отрицательную сторону.

Это глупость. Таблетки женские, и от них ничего вырасти не может. Женщина может поправиться сама по себе, но без еды этого точно не произойдет,

— успокоила ее Малышева.