Ревнивый муж убил свою жену-красотку прямо унее на работе

В реанимации клинической больницы Владикавказа умерла 22-летняя Регина Гагиева, которую жестоко изрезал ножом бывший муж. Девушка так и не пришла в сознание после нападения экс-полицейского Вадима Техова. Жестокая расправа попала в объектив камер видеонаблюдения.

"18 сентября 2019 года примерно в 15 часов подозреваемый пришел на работу к бывшей супруге и в ходе разговора, переросшего в ссору на почве ревности, стал наносить ей удары ножом в область туловища", — сообщили в региональном Следственном управлении СКР.

31-летний мужчина ударил Регину ножом в область горла и груди около десяти раз. Услышав звуки, в кабинет девушки заглянули коллеги и увидели жуткую картину — истекающая кровью жертва лежала на полу, а рядом с ножом стоял Техов. Сразу после этого мужчина скрылся, а Регина, несмотря на столько ран, оставалась жива ещё несколько дней. Умерла она 24 сентября.