Хотите сексуальные выходные? Отправляйтесь в Ригу, там вас ждет горячее шоу!

Pole Dance (танец на пилоне) берет свое начало от искусства акробатов и циркачей прошлых лет. Сейчас Pole Dance развивается, как отдельное танцевальное направление и становится все более популярным благодаря красоте, изяществу и необыкновенной зрелищности.

В 2016 году, когда прошел самый первый фестиваль, выступали всего 50 участников из 5 стран. В этом году – в финале выступят 90 участников из 16 стран мира: Латвия, Литва, Эстония, Россия, Украина, Беларусь, Дания, Швейцария, Норвегия, Италия, Израиль, Южная Корея, Великобритания, США, Польша и Франция.

Pole Emotion ФОТО: Пресс-фото

В качестве жюри представлены мировые звезды pole dance, и профессиональные хореографы: Василий Козарь (Украина), Алексей Поряднов (Россия), Алексей Сиселятин (Россия), Вероника Громкова (Израиль), Саша "Мяу" (Латвия), Маша "Лу" (Германия), Кайя Блум (Украина) и Леся Лесикова (Россия).

Фестиваль Pole emotion – это только все самое лучшее из мира Pole dance! Организаторы фестиваля обещают профессионально оснащенную сцену, великолепное освещение и уникальных участников со своими неповторимыми танцевальными номерами. После ожидается after party с одним из лучших диджеев Европы!

Билеты можно приобрести на сайте www.bilesuserviss.lv.