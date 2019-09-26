Назван фактор, формирующий гиперсексуальность

Гиперсексуальность проявляется в постоянных назойливых мыслях о сексе и повышенной половой активности. В некоторых случаях навязчивые мысли могут приводить к сексуальной агрессии, в том числе изнасилованию. Как пишет MedicalXpress, причины такого поведения заложены генетикой.

Швейцарские и шведские ученые провели совместное исследование и выяснили, за счет чего возникает расстройство. Они изучили кровь 60 пациентов с гиперсексуальностью, сравнив их с образцами 33 людей без такого заболевания. Исследователи проявили особое внимание к участкам метилирования ДНК. В этих областях, за счет присоединения к молекуле ДНК метильной группы, активность соответствующего гена подавляется.

Проанализировав 8852 подобных участка ученые заметили, что при эротомании нарушаются те метилированные области генома, которые отвечают за выработку гормона окситоцина. Что приводит к его повышенному синтезу. Этот гормон напрямую связан с половым влечением. Пока специалисты не до конца изучили все взаимосвязи, но известно, что окситоцин активно вырабатывается во время оргазма и, вероятнее всего, участвует в регулировании эякуляции.

Так как это было первое рассмотрение проблемы гиперсексуальности с позиции генетики, понадобится еще ряд исследований для полноты картины. Однако это лишь подтверждает, что она не зря официально признана расстройством, а не считается вариантом нормы.