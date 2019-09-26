Почему зрелые женщины плохо выглядят с длинными волосами

Ларису Долину приводят в пример того, как плохо носить прическу, не соответствующую возрасту. К примеру, блогер Лена Миро осудила певицу за попытки выглядеть сексуально в свои 64 года. По ее мнению, длинные распущенные волосы смотрятся уместно только на молодых привлекательных девушках, а попытки молодиться выглядят жалко.

Конечно, нападки Миро довольно жестоки, но на самом деле основная часть женщин в возрасте предпочитают короткие стрижки. Для кого-то сыграло роль общественное мнение, но в основном причина всё же иная. А дело в том, что как у женщин, так и мужчин с возрастом волосы, как ни банально звучит, стареют. По этой причине поддерживать их в красивом и ухоженном состоянии становится гораздо сложнее. Редкие, висячие сосульками волосы вряд ли у кого-то могут вызвать восхищение.

Конечно, сегодня существуют специальные средства для волос, которые замедляют старение, но по факту толку от них немного. Невозможно сделать волосы моложе, толще и крепче с помощью шампуней. Состояние волоса зависит от фолликула, из которого он растет. В молодости, как правило, фолликулы сильные, отчего и волосы крепкие и плотные. К старости же волосы редеют, и это нормальный природный процесс. Плюс они становятся более тонкими, тусклыми и ломкими. Многие дамы стараются скрыть седину красками, надеясь, что они, ко всему прочему, уплотнят волосы. Но на деле чешуйки волоса итак раскрыты из-за того, что не хватает влаги, а краски еще больше их открывают.