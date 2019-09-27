ТОП ресторанов Ида-Вирумаа: удалось обнаружить второй лучший

Это очень симпатичная мыза в 148 километрах от Таллинна, в 10 километрах от Кохтла-Ярве, с богатой историей, она была восстановлена и открыта как спа-отель в 2010-м году. Помимо уютных и очень теплых (что в нынешний сезон особенно актуально) номеров здесь есть небольшой приватный спа, замечательный ухоженный парк, можно спуститься к морю и полюбоваться балтийским глинтом. Ну и ресторан, который сам по себе достопримечательность.

Так вот ресторан расположен на полуподвальном этаже главного здания мызы: сводчатые потолки, белые скатерти, приглушенная музыка – все чинно-благородно.

Меню не длинное и не короткое, есть все, что нужно – на разный вкус, использованы модные-полезные продукты, цены средние.

Мы – чтобы не повторяться – выбираем: борщ с лосятиной и копченым чесноком (8 евро), карпаччо из маринованной со свеклой масляной рыбы, с севиче и пряным кремом (9 евро), внутреннее филе свинины с кремом из топинамбура, рулетом из запеченных в тесте катаифи овощей и луково-винным соусом (12 евро), кукурузного цыпленка, фаршированного сливочным сыром и шпинатом, с красным рисом, салатом пак-чой и соусом из лисичек (14 евро). На десерт – крем-брюле с козьим сыром с морошковым вареньем (5 евро) и ванильное желе с кокосовым молоком с муссом из маракуйи (5 евро).

Блог Бориса Горского и его жены Евгении ФОТО: Tamtam.ee

Надо сказать, в меню есть еще из чего повыбирать: салат с уткой, салат с козьим сыром и свекольным хумусом, два вида пасты, лосось, говядина, баранина, баклажан как основное блюдо, паштет из куриной печени, фондан, сорбе, фисташковый чизкейк, сыры… Но мы вовремя останавливаемся.

Блог Бориса Горского и его жены Евгении ФОТО: Tamtam.ee

Борщ за счет лосятины и чеснока оказался особенно ярким и таким добротным, рыба очень свежей и нежной. Свинина была просто очень хорошо приготовлена, но ее фантастически дополнял чудесный винный соус, в котором явственно чувствовался обжаренный лук, а уж овощной рулет в катаифи – просто сказка. Цыпленок был нежным, все остальные модные-продвинутые элементы блюда настолько классно его дополняли, что муж, обычно не особенно приветствующий всякие там кулинарные сложности, прочувствовал все удовольствие от прекрасного баланса вкусов. Десерты тоже не подкачали, порадовала и необычная подача. Словом, тот случай, когда все было просто супер! Ну и официант на наше искреннее «У вас чудесный повар!» улыбнулась: «Спасибо, мы знаем!» – и стало ясно, что мы не одни такие восхищенные гости.

Блог Бориса Горского и его жены Евгении ФОТО: Tamtam.ee