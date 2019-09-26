Радиоведущий Борис Горский протестировал Nissan Leaf: смотрите, какие сюрпризы его ждали!

Выезд состоялся в сторону Нарвы и обратно с парой отклонений от маршрута. Делимся эмоциями от вождения. Всякие тонкости технического свойства оставим гуру тест-драйвов. Мнения в ролике очень субъективные и могут не совпадать с мнением ваших редакций. Машинка была любезно предоставлена Fakto Auto. Они, кстати, очень сильно настаивали поискать то, что нам может не понравиться. И вот прямо искали!