Чт, 26.09.2019
Вы только посмотрите, что творилось в Нарве ночью! Такого веселья в этом русском городе давно не было СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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Радиоведущий Борис Горский протестировал Nissan Leaf: смотрите, какие сюрпризы его ждали!
ВИДЕО!

Борис Горский.

ФОТО: Tamtam.ee

Борис Горский ведет свой собственный блог Tamtam.ee. В этот раз радиоведущий три дня тестировал автомобиль Nissan Leaf и рассказал о его плюсах и минусах.

Выезд состоялся в сторону Нарвы и обратно с парой отклонений от маршрута. Делимся эмоциями от вождения. Всякие тонкости технического свойства оставим гуру тест-драйвов. Мнения в ролике очень субъективные и могут не совпадать с мнением ваших редакций. Машинка была любезно предоставлена Fakto Auto. Они, кстати, очень сильно настаивали поискать то, что нам может не понравиться. И вот прямо искали!

Смотрите, какие сюрпризы и новшества обнаружил Борис Горский в новом Nissan Leaf!

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