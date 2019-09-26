Модель продает фанатам белье, в котором занималась сексом

Основной доход Вишес, проживающей во Флориде, приносит работа моделью, но дополнительные деньги она зарабатывает своеобразным способом.

На своей интернет-странице женщина продает фанатам белье, которое она сама носила. У клиентов есть возможность выбрать какое именно белье им нравится. Например, можно приобрести трусики в которых Вени играла в теннис или те, которые были на ней во время секса. А можно и те, что были на женщине на протяжении всего дня.

Цена ношенного белья достигает 90 евро. Кроме трусиков Вишес продает еще и носки, которые носит на тренировках.

"Я начала заниматься этим делом, потому что поклонники сами попросили об этом", — пояснила Вишес. "Начала несколько месяцев назад, каждая пара стоит от 45 до 90 евро. Стоимость зависит от того, чем я занималась в этом белье", — Добавила она.

На данный момент Вени Вишес зарабатывает немного больше 900 евро в месяц на продаже своих трусиков и носков.