Нового участника эстонского «Дома-2» с позором выгнали с проекта

Вчера в новом эпизоде эстонского реалити-шоу «Домик на пляже» с позором выгнали новенького участника проекта - блондина Хендрика Тийдо, который внешне похож на актера из клипа Светланы Лободы. Причина - его скромность и нерешительность, а также надуманная симпатия к участнице Керли, пишет Uudised.tv3.ee.