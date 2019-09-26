Нового участника эстонского «Дома-2» с позором выгнали с проекта

Вчера в новом эпизоде эстонского реалити-шоу «Домик на пляже» с позором выгнали новенького участника проекта - блондина Хендрика Тийдо, который внешне похож на актера из клипа Светланы Лободы. Причина - его скромность и нерешительность, а также надуманная симпатия к участнице Керли, пишет Uudised.tv3.ee.
«Керли сделала этот выбор и уже через полчаса пожалела о своем решении», - сказал участник проекта Сильвер после первой ночи без Хендрика на проекте.
«Хендрик мог бы и быть более многословным иногда. Эта его скромность...», - высказала свое мнение Сейди.
«Что-нибудь спросишь, он отвечает: «круто», «здорово», «прекрасно». Даже предложения не может построить», - добавила Сейди.
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