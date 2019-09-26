Письмо читателя: хочу признаться в любви, но она замужем и я женат

«Реально наболевшая тема для меня. Вроде уже 35, а мозгов... Дело в том, что полюбил я одну девушку, она замужем, я женат, работаем вместе, она привлекла мое внимание, потрясающе красива, как оказалось, еще и умна. Ей 24, много общих интересов у нас, стали дружить, можно сказать, семьями. Начал за собой замечать, что постоянно думаю о ней. Как мне взять себя в руки? У меня двое детей.

В семье стараюсь все скрыть, сгладить, чтобы жена на волновалась. Она замужем 3 года, у нее сын, я женат 10 лет и у меня две дочери. К ней я испытываю сильное чувство, обожание что ли. Я не знаю. Я радуюсь каждому ее успеху, она меня вдохновляет, благодаря ей я занялся спортом, бросил курить.

Мучает меня то, что она не моя женщина, не могу спокойно это переносить, уйти с работы тоже не могу. Мне кажется, она поняла, что нравится мне настолько, что в ее присутствие мне не по себе, и начала этим пользоваться, больше кокетничает, чаще стали обедать вместе. Иногда подвожу ее до дома, в эти моменты я боюсь сорваться.