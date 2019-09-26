Скульптор из Эстонии показал всему миру, что нужно делать со старыми шинами

Яанисоо известен благодаря множеству своеобразных монументальных скульптур. Одной из самых известных работ скульптора в Эстонии является минималистичный мемориал «Katkenud liin» (1996), установленный в Таллинне у Больших морских ворот в знак памяти погибшим в катастрофе парома «Эстония».

В KUMU также представлена выполненная из автомобильных шин скульптура «Tugitool» (2001). В этой же технике выполнены «Tugitool 2» (2001) и «Diivan» (2002), «Kummipart» (2003) также «Buddha» (2006).

Скульптор пояснил, что решил использовать автомобильные шины, поскольку они ничего не стоят и у них приятная поверхность. Использовать шины в качестве материала для скульптур, однако, не просто, поскольку добиться желаемой формы сложно. Отныне не будет использовать их в создании своих работ, поскольку это отнимает слишком много сил.