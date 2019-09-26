Этот ресторан в центре Таллинна долго был заброшен. Мы зашли внутрь и не поверили своим глазам

Всё это было как будто лишь вчера. Июнь 2017 года. Портал Limon.ee отмечал здесь свой шестой день рождения с известными артистами и крутой шоу-программой. Все пели и танцевали. Было ярко и весело. Никто и подумать не мог, что такое место в центре столицы так быстро закроется.

Уже с начала этого года казалось, что жизнь здесь остановилась и больше не продолжится. Ресторан окончательно закрыл свои двери для посетителей в этом месте, не было слышно счастливого смеха гостей и музыки от диджеев. Проходя мимо этого здания с запылившимися окнами, всё время возникал вопрос: «Что дальше? Здание историческое, его точно не снесут, но что здесь будет?»

Свято место пусто не бывает

Ответ на этот простой вопрос мы нашли лишь несколько дней назад, когда нас пригласили на открытие еще одного «офиса на день» от фирмы Workland по уже известному нам адресу - Маакри , 25, Таллинн. Ребята сдают помещение или рабочее место для предпринимателей на день, на неделю, на месяц или на год. Также можно снять комнату для совещаний. Всё это уже включает в себя возможность пользования кофейной машиной, наслаждаться во время работы водой, чаем, а также интернет, принтер, холодильники, шкафчики и так далее.

Мы решили, что это просто идеальное место для фотографов и ведущих праздников, у которых иной раз за день бывает по 5 или более встреч с клиентами. И не всегда удобно разъезжать по ресторанам столицы и встречаться с ними там. Гораздо проще назначить им встречи в данном офисе, где царит рабочая и комфортная атмосфера.

Основатели такой бизнес-среды не жалуются: клиентов у них хватает.