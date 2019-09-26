Чт, 26.09.2019
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Отец Децла анонсировал выход честного фильма о сыне

Децл

ФОТО: Instagram

Отец Децла, продюсер Александр Толмацкий, анонсировал выход честного фильма о сыне. Картина под названием «С закрытыми окнами» увидит свет 7 ноября. Автором документального кино стал журналист Роман Супер, пишет Телепрограмма.

Толмацкий-старший разместил на личной странице в Instagram постер к картине. На нем скончавшийся от остановки сердца Децл предстал в образе Иисуса со сложенными в молитве ладонями. Голову рэпера, как и при жизни, украшают длинные дреды. Сам постер исполнен в глубоком зеленом цвете.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Премьера документального фильма состоится в онлайн-кинотеатре. В каком именно, режиссер обещал анонсировать позже. Роман Супер отметил, что доступ к картине будет бесплатным. В скором времени в Сети появится и трейлер к автобиографии.

Газете «Metro» Роман рассказал, что деньги для съемок были собраны с помощью краудфандинга. Вместо планируемых 3 миллионов команда скопила на 250 тысяч больше, при этом завершив сборы на 2 недели раньше ожидаемого. Сами съемки начались в марте – спустя месяц после кончины Децла.

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