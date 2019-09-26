Отец Децла анонсировал выход честного фильма о сыне

Толмацкий-старший разместил на личной странице в Instagram постер к картине. На нем скончавшийся от остановки сердца Децл предстал в образе Иисуса со сложенными в молитве ладонями. Голову рэпера, как и при жизни, украшают длинные дреды. Сам постер исполнен в глубоком зеленом цвете.

Премьера документального фильма состоится в онлайн-кинотеатре. В каком именно, режиссер обещал анонсировать позже. Роман Супер отметил, что доступ к картине будет бесплатным. В скором времени в Сети появится и трейлер к автобиографии.