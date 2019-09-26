Гороскоп на октябрь 2019 года для всех знаков Зодиака: названы самые счастливые!

Гороскопы помогают нам преодолевать трудности и не упускать удачные возможности. Астрологи рассказали, как сделать октябрь самым продуктивным месяцем осени, пишет Dailyhoro.
Для многих осень является непростым и грустным периодом, полным апатии. У многих в октябре начинается осенняя хандра, так что с ней придется бороться в первую очередь.
Овен
У каждого Знака Зодиака есть темная сторона. В октябре астрологи отмечают пик негатива для Овнов, который раскроет их не с самой лучшей стороны. Причина кроется в негативном настроении планет, которое продлится до конца месяца. Лучше окружить себя понимающими и добрыми людьми.
Помимо людей, которые готовы поддерживать и помогать, полезными станут приятные занятия. Это можно быть что угодно. Главное, чтобы было желание и стремление к самосовершенствованию, к покорению новых высот. Идти на контакт стоит, а вот знакомиться с новыми людьми пока не нужно. Узнать их получше не получится из-за закрытости и недоверия, свойственных многим в октябре.
Телец
Для представителей этого Знака Зодиака октябрь станет очень трудным месяцем. Во-первых, могут начаться проблемы с мотивацией и энтузиазмом в работе. Тельцам, занимающимся творческой деятельностью, будет сложно настроиться на нужную волну. Придется бороться за место под солнцем. Во-вторых, в октябре могут активизироваться манипуляторы и энергетические вампиры.
Тельцам понадобится воля к победе, смелость и непреклонная уверенность в себе. В противном случае не стоит даже браться за новые проекты.
Близнецы
Изменить будущее Близнецам поможет сила слова и мысли. Нужно думать о хорошем и верить в себя, не позволяя сомнениям окружающих порождать неуверенность. Люди этого Знака Зодиака обладают богатым внутренним миром, в котором есть все необходимое для создания любых фантазий. Нужно лишь найти в себе силы для того, чтоб начать претворять это в жизнь.
В этом Близнецам поможет своевременный отдых, умение расслабляться. Также полезно будет сменить обстановку, начать общаться с приятными людьми. В конце и в середине месяца стоит опасаться непредвиденных проблем, которые могут происходить во всех сферах жизни.
Рак
Ракам стоит сфокусироваться на будущем. Энергетика планет будет подходящей для гаданий на будущее, для планирования дел на конец осени и начало зимы. Снизить продуктивность Раков могут ссоры. Закрытость и депрессивное настроение может негативно сказаться на удаче в любви и в финансовой сфере.
В работе возможны приятные перевороты, преображения. Возможно, Ракам предложат новое место, повышенную зарплату и новые обязанности. Возможности развиваться упускать ни в коем случае нельзя.
Лев
У Львов основной станет сфера любви. Если до 22 числа все будет стабильно, то в конце месяца представителям этого Знака придется столкнуться с трудностями во взаимопонимании. Возможны неприятные случайности и ситуации, которые будут требовать компромиссов. Если не пытаться гнуть свою линию, а идти навстречу любимому человеку, то всё будет хорошо.
В привлечении любви одиноким Львам помогут специальные обряды. Также можно сделать новую прическу, обновить гардероб. Такие изменения хорошо скажутся и на работе, потому что повысится творческий потенциал. Возможно, что у Львов появятся новые интересные идеи, которыми стоит поделиться с начальством или партнерами по бизнесу.
Дева
Начало октября — время активности, новых знакомств. В любовной сфере Дев ожидают успехи, но перед началом отношений лучше проверять любовную совместимость. Осторожность — главный секрет успеха в октябре. Во всём нужно следовать правилам и иметь запасной план.
Рисковать в октябре не стоит. Это может негативно сказаться на развитии, на независимости Дев. Лучше направить силы на уже начатые дела и проекты, которые не вызывают никаких опасений. Астрологи советуют действовать последовательно и избегать многозадачности.
Весы
Эксперты рекомендуют Весам в первых числах октября заниматься домашними делами, привести свое жилище в порядок, чтобы энергетические потоки лучше циркулировали. Это поможет им поднять себе и своим близким настроение, укрепить здоровье и привлечь больше удачи.
Справиться с проблемами на работе помогут заговоры от неприятностей. Планеты сейчас в таком положении, что у Весов лишь один путь к счастью — через компромиссы и сохранение веры в себя. На работе и в бизнесе полезна активность. Бороться с прокрастинацией и ленью поможет правильная постановка задач и своевременный отдых.
Скорпион
Скорпионов часто относят к самым ревнивым Знакам Зодиака, и они действительно могут показать себя с такой негативной стороны. Именно поэтому в октябре астрологи советуют им держать себя в руках и поменьше критиковать вторую половинку, давать любимому человеку больше свободы. Любые ссоры могут стать причиной болезненного разрыва.
Повысить веру в себя Скорпионам поможет изменение имиджа, забота о внешности и здоровье. Также желательно не забывать про работу и увлечения. В этих сферах астрологи советуют направить все силы на достижение наилучших результатов.
Стрелец
В октябре звезды и планеты принесут Стрельцам удачу, а также помогут раскрыть их главные достоинства. Эксперты рекомендуют представителям этого Знака обращать особое внимание на финансовую сторону жизни. Именно в ней возможны хорошие перспективы. Месяц удачен и для домашних дел. Можно начать делать или планировать ремонт, готовиться к переезду.
Полезными станут путешествия и совместные поездки со второй половинкой. Можно отправиться на поиски приключений и в одиночку — это поможет ускорить поиск любви и завести важные знакомства. Звезды и планеты будут позитивными, так что многим Стрельцам удастся раскрыть нечто важное в себе и окружающих.
Козерог
У Козерогов основной станет сфера денег и работы. Именно в ней могут происходить самые позитивные изменения. Избавиться от проблем и повысить доходы помогут три полезных способа. Также нужно следовать своим основным принципам: не доверять малознакомым людям, уделять работе большую часть времени.
Октябрь станет идеальным временем для покупок, важных сделок, а также для решения юридических проблем. Астрологи настоятельно советуют не обострять конфликты и не наживать себе врагов. Возможны новые важные знакомства, но пока этим людям лучше не доверять, а держать их на расстоянии.
Водолей
Водолеи во втором месяце осени будут чувствовать себя как рыба в воде. Они смогут много и продуктивно общаться, заводить знакомства. Главное для них — проверять совместимость, особенно если они планируют бракосочетание. Очень хорошо на настроении и удаче скажутся совместные поездки, дела. Одиноким Водолеям тоже лучше не сидеть на месте.
Память Водолеев будет работать намного лучше, так что можно спокойно начинать обучение, получать новые знания и навыки. Если поддаться лени, может начаться резкая смена настроения, которая негативно скажется на удаче. Водолеям необходимо активизироваться во всех сферах жизни.
Рыбы
Рыбам полезно будет больше общаться с людьми и избегать длительного уединения. Что касается новых связей, то тут лучше пользоваться гороскопом знакомств, чтобы узнать, как сложатся отношения с тем или иным Знаком в будущем. Предусмотрительность спасет Рыб от фиаско и в сфере финансов. Лучше не совершать необдуманных дорогостоящих покупок.
На протяжении всего октября полезными станут домашние дела, общение с семьей. В октябре не стоит полагаться на интуицию в важных вопросах, а также планировать дальние поездки, потому что дисгармония в поведении звезд может плохо сказаться на удаче.