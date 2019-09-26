Гороскоп на октябрь 2019 года для всех знаков Зодиака: названы самые счастливые!

Дева

Начало октября — время активности, новых знакомств. В любовной сфере Дев ожидают успехи, но перед началом отношений лучше проверять любовную совместимость. Осторожность — главный секрет успеха в октябре. Во всём нужно следовать правилам и иметь запасной план.

Рисковать в октябре не стоит. Это может негативно сказаться на развитии, на независимости Дев. Лучше направить силы на уже начатые дела и проекты, которые не вызывают никаких опасений. Астрологи советуют действовать последовательно и избегать многозадачности.

Весы

Эксперты рекомендуют Весам в первых числах октября заниматься домашними делами, привести свое жилище в порядок, чтобы энергетические потоки лучше циркулировали. Это поможет им поднять себе и своим близким настроение, укрепить здоровье и привлечь больше удачи.

Справиться с проблемами на работе помогут заговоры от неприятностей. Планеты сейчас в таком положении, что у Весов лишь один путь к счастью — через компромиссы и сохранение веры в себя. На работе и в бизнесе полезна активность. Бороться с прокрастинацией и ленью поможет правильная постановка задач и своевременный отдых.

Скорпион

Скорпионов часто относят к самым ревнивым Знакам Зодиака, и они действительно могут показать себя с такой негативной стороны. Именно поэтому в октябре астрологи советуют им держать себя в руках и поменьше критиковать вторую половинку, давать любимому человеку больше свободы. Любые ссоры могут стать причиной болезненного разрыва.

Повысить веру в себя Скорпионам поможет изменение имиджа, забота о внешности и здоровье. Также желательно не забывать про работу и увлечения. В этих сферах астрологи советуют направить все силы на достижение наилучших результатов.

Стрелец

В октябре звезды и планеты принесут Стрельцам удачу, а также помогут раскрыть их главные достоинства. Эксперты рекомендуют представителям этого Знака обращать особое внимание на финансовую сторону жизни. Именно в ней возможны хорошие перспективы. Месяц удачен и для домашних дел. Можно начать делать или планировать ремонт, готовиться к переезду.

Полезными станут путешествия и совместные поездки со второй половинкой. Можно отправиться на поиски приключений и в одиночку — это поможет ускорить поиск любви и завести важные знакомства. Звезды и планеты будут позитивными, так что многим Стрельцам удастся раскрыть нечто важное в себе и окружающих.

Козерог

У Козерогов основной станет сфера денег и работы. Именно в ней могут происходить самые позитивные изменения. Избавиться от проблем и повысить доходы помогут три полезных способа. Также нужно следовать своим основным принципам: не доверять малознакомым людям, уделять работе большую часть времени.

Октябрь станет идеальным временем для покупок, важных сделок, а также для решения юридических проблем. Астрологи настоятельно советуют не обострять конфликты и не наживать себе врагов. Возможны новые важные знакомства, но пока этим людям лучше не доверять, а держать их на расстоянии.

Водолей

Водолеи во втором месяце осени будут чувствовать себя как рыба в воде. Они смогут много и продуктивно общаться, заводить знакомства. Главное для них — проверять совместимость, особенно если они планируют бракосочетание. Очень хорошо на настроении и удаче скажутся совместные поездки, дела. Одиноким Водолеям тоже лучше не сидеть на месте.

Память Водолеев будет работать намного лучше, так что можно спокойно начинать обучение, получать новые знания и навыки. Если поддаться лени, может начаться резкая смена настроения, которая негативно скажется на удаче. Водолеям необходимо активизироваться во всех сферах жизни.

Рыбы

Рыбам полезно будет больше общаться с людьми и избегать длительного уединения. Что касается новых связей, то тут лучше пользоваться гороскопом знакомств, чтобы узнать, как сложатся отношения с тем или иным Знаком в будущем. Предусмотрительность спасет Рыб от фиаско и в сфере финансов. Лучше не совершать необдуманных дорогостоящих покупок.