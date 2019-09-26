ТОП-5 знаков Зодиака, которым невероятно трудно произнести «Я люблю тебя»

Чувствуете ответственность за свои слова или просто не до конца в них уверены?

А может не хотите говорить это первым, ожидая признания от партнера? Как относятся к словам любви разные знаки Зодиака, и насколько легко они им даются?

Вот пять знаков Зодиака, которым невероятно трудно произнести «Я люблю тебя»:

Овен

Вы откроете свою душу для любимого человека только тогда, когда будете готовы взять ответственность перед ним за все последствия этого чувства. Поэтому признание будете оттягивать до крайнего момента.

Но уж если он настанет, вашему избраннику придется пережить одно из ярчайших впечатлений в своей жизни. Все традиции романтической церемонии будут соблюдены до мельчайших деталей.

Лев

Вам, как самому горделивому знаку, очень сложно обнажить свою влюбленную душу перед любимым человеком. Ваше самолюбие может не выдержать возможного отказа, поэтому вы, прежде чем один раз «отрезать» слова любви, 107 раз «отмерите» чувства возлюбленного.

Признание вы делаете с положенным вашей натуре размахом и шиком. Впечатляющие декорации, подарки, фейерверки – обязательная атрибутика, подкрепляющая серьезность ваших намерений.

Дева

Для вас любовь – это очень интимно. Вы не станете кричать о ней на каждом углу и хвастливо носиться со своим чувством, выставляя его напоказ.

Любовь – это таинство, которое принадлежит двоим, и ворота в храм своей души вы откроете только тому, кто способен на не менее глубокие чувства.

Если признание в любви прозвучит от человека, к которому вы не испытываете взаимности, отказывать ему вам будет крайне сложно. Вы попробуете пересмотреть к нему свое отношение, искренне полагая, что в каждом человеке есть то, за что его можно полюбить.

Весы

Отважиться на откровенное признание вы сможете только, если ваше молчание станет смертельным приговором для человека, в которого вас угораздило влюбиться.

Во всех других случаях вы будете ходить «вокруг да около», со всех сил надеясь, что он заметит ваши томные взгляды, многозначительные вздохи и не слишком умелые намеки.

Козерог

Любовь для вас – своеобразная игра, в которой проиграл тот, кто первым признался в чувствах. Вы будете терпеть как можно дольше, чтобы не показаться избраннику слабым, безвольным и уязвимым.

Пусть лучше он признается первым. В себе-то вы уверенны, поскольку никогда не воспользуетесь искренними чувствами близкого человека, чтобы манипулировать или унижать. Вы верите в вечную любовь, и готовы безустанно подтверждать ее поступками.