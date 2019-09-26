Невероятно! Катрин Мерисалу сделала то, что не удавалось ни одной женщине в Эстонии

«Сегодня в 7:45 Кати стала первой эстонской женщиной, взошедшей на вершину горы Манаслу в Непале, высота которой составляет 8136 метров», - пишет Айвар Мерисалу в Facebook и добавил: «Нужно мечтать о большом, ведь никогда не знаешь, когда мечты могут сбыться!».

Мужчина признался, что должен был держать в тайне достижение Катрин, пока та не взберется на вершину горы.

На странице Adventure consultants отмечается, что восхождение на гору Манаслу имеет высокий уровень сложности и путешествие требует хорошей физической подготовки. Для восхождения на вершину требуется как минимум 42 дня. Из поста Айвара ясно, что на данный момент Катрин находится в лагере на высоте 7400м и начнет спуск с завтрашнего дня.

ГОРА МАНАСЛУ

Находящаяся в Непале гора Манаслу, которая также известна под именем Кутанг — восьмой по высоте восьмитысячник мира. Манаслу входит в состав горного массива Мансири-Гимал расположенного на севере центральной части Непала.

Впервые вершину горы Манаслу покорили в 1956 году японцы Тошио Иманиши и Гяльцен Норбу.

К 2008 году на вершину взобрались 297 раз и к этому моменту гора унесла жизни 53 человек.