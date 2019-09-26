«Разбил ей сердце»: Брэдли Купер отказался от помолвки с Леди Гагой

Как сообщает западное издание Life&Style, отношения Леди Гаги и Брэдли Купера были настолько серьезными, что влюбленные планировали пожениться, но в последний момент актер дал заднюю. Разумеется, эпатажную звезду отказ возлюбленного задел, и поговаривают, что он разбил ей сердце.

"Они были парой и певица по уши влюбилась в своего партнера. Она думала, что он от самый "единственный", и полагала, что он считает так же. После расставания с Ириной Шейк актер даже хотел сделать предложение Гаге и едва не купил кольцо. Но потом испугался серьезных отношений", – рассказывает собеседник издания.