«Их это раздражает»: дочь и муж категорически отказались смотреть передачи Елены Ханги

Скажу вам больше – дочь не видела моих телевизионных программ – ей это вообще не интересно! – призналась Ханга. – И "Принцип домино", и "Про это" были в прошлой жизни, в прошлом веке, когда я снималась блондинкой и не похожей на себя сегодняшнюю. Эта часть моей жизни и дочь, и мужа очень раздражает – они не любят, когда им напоминают, что я не просто мама, жена, домохозяйка, а еще и телеведущая. Им это очень не нравится!