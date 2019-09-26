Это уже ненормально, выглядит страшно: в Сети шокированы ногами-спичками Алены Шишковой

В последнее время экс-возлюбленная Тимати часто подвергается критике со стороны поклонников, в частности ее фигура. А все дело в том, что Алена похудела так сильно, что фанаты начали беспокоиться за ее здоровье. Впрочем, сама Шишкова уверяет своих поклонников, что не сидит на диетах, а, наоборот, мечтает поправиться. Правда, многие фолловеры не верят словам Алены...