Чт, 26.09.2019
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  • Как подрос: Меган Маркл и принц Гарри впервые за долгое время появились на публике с сыном Арчи

Как подрос: Меган Маркл и принц Гарри впервые за долгое время появились на публике с сыном Арчи

Супруги вместе с малышом встретились с архиепископом Кейптауна.

Королевский тур Меган Маркл и принца Гарри по странам Африки продолжается. Каждый день супруги посещают различные мероприятия. Так, вчера герцоги Сассекские приехали в наследный дом архиепископа Десмонда Туту и миссис Туту. В этот раз компанию Меган и Гарри составил их сын Арчи, который буквально с первых секунд очаровал всех.

Это первое публичное появление четырехмесячного малыша в королевском туре и в принципе первое за очень долгое время. Ранее супруги оставляли Арчи на нянь. По словам Меган, сын хорошо перенес перелет, однако ему понадобилось немного времени, чтобы привыкнуть к новым условиям.

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