Чт, 26.09.2019
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  • Видео: дочь Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса умилила народ

Видео: дочь Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса умилила народ

Энрике Иглесиас и Анна Курникова

ФОТО: Justin Campbell/Justin Campbell/BuzzFoto.com

Российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас счастивы в отношениях. Они воспитывают двух чудесных детей – дочку Люси и сына Николаса, пишут Дни.ру.

Так, накануне исполнитель опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram новое забавное видео с участием девочки. Кроха задорно танцует и неумело подпевает детской песенке. В это время ее отец кружится вокруг нее, хлопает в ладоши, а потом подхватывает малышку и начинает кружить.

Судя по всему, ролик снимала Курникова. За кадром слышен ее голос. Сынишка тоже предпочел остаться с родительницей и не влезать в танцы отца и дочери. Но Николас, наблюдая за этим со стороны, весело смеется.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Поклонники растаяли от умиления. Запись всего за сутки набрала почти миллион лайков. "Прекрасна!", "Красива, как ее родители", "Она очень милая!", "Малышка!", – писали восторженные фанаты.

Лучший папа на свете!,

– отметила фолловер.

Отметим, что оба ребенка унаследовали мамины гены. Они оба светловолосые и голубоглазые.

Напомним, Анна родила двойняшек в декабре 2017 года. Эта новость буквально ошарашила армию фанатов. Ведь на протяжении всей беременности спортсменка умело прятала живот от назойливых журналистов. 

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