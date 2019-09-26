Чт, 26.09.2019
Вы только посмотрите, что творилось в Нарве ночью! Такого веселья в этом русском городе давно не было СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Джессика Симпсон похудела на 45 килограммов: как сейчас выглядит певица

Джессика Симпсон похудела на 45 килограммов: как сейчас выглядит певица
Не узнать!

JESSICA SIMPSON

ФОТО: Nancy Kaszerman / ZUMAPRESS.com

39-летняя певица Джессика Симпсон, которая этой весной в третий раз стала матерью, удивила поклонников своим внешним видом.

ФОТО: John Nacion/starmaxinc.com / Starmax/PA Images/Scanpix

Оказывается, что после родов американская знаменитость похудела на 45 килограммов! Отметим, что до беременности звезда весила 108 килограммов.

Скинуть почти 50 килограмм веса знаменитости удалось спустя полгода после рождения дочери. Своими значительными результатами Джессика похвасталась на странице в Instagram, опубликовав фото после похудения. На снимке Джессика Симпсон позирует вместе со своей дочерью в черном платье с поясом, что еще больше подчеркивает стройную талию певицы.

Смотри фото ЗДЕСЬ!

Я так горжусь тем, что снова чувствую себя собой. Даже, когда это казалось невозможным, я предпочитала работать еще усерднее,

— написала Симпсон.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ