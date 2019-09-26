Джессика Симпсон похудела на 45 килограммов: как сейчас выглядит певица

Оказывается, что после родов американская знаменитость похудела на 45 килограммов! Отметим, что до беременности звезда весила 108 килограммов.

Скинуть почти 50 килограмм веса знаменитости удалось спустя полгода после рождения дочери. Своими значительными результатами Джессика похвасталась на странице в Instagram, опубликовав фото после похудения. На снимке Джессика Симпсон позирует вместе со своей дочерью в черном платье с поясом, что еще больше подчеркивает стройную талию певицы.