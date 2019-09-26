Жизнь продолжается: знаменитости, которые победили рак

Однако во многих случаях, при условии своевременной медицинской помощи, от рака можно вылечиться. Сегодня.Lifestyle подготовили подборку звезд, которым удалось победить онкологию.

Анджелина Джоли

Когда врачи определили, что риск развития рака груди у Анджелины Джоли составляет 87%, голливудская актриса приняла решение предотвратить возможную онкологию.

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В мае 2013 года Джоли сделали операцию по удалению груди. Сама актриса отмечала, что у нее наследственная предрасположенность к недугу – мать Анджелины скончалась от рака груди, с которым пыталась бороться в течение 10 лет. Женщине было 56 лет.

Лайма Вайкуле

Недавно 65-летняя певица Лайма Вайкуле буквально шокировала публику своим признанием – артистка пережила рак. Страшный диагноз ей озвучили в Америке в 1991 году, и певица поделилась этим лишь со своим мужчиной – Андреем Латковским.

К счастью, онкологию певице удалось победить. По словам Лаймы Вайкуле, недуг стал тяжелым испытанием, однако она считает, что ее заслуги в этом нет, списывая выздоровление на судьбу и везение.

ФОТО: Фото организаторов

"Говорить о том, что я победила что-то – это неправда. Это судьба, мне повезло. Значит, я не все сказала, значит, мне еще надо что-то сделать, что-то понять. Поэтому я считаю, что моей заслуги там нет никакой. Я просто перенесла для меня тяжелое испытание. Орден мне за это не дашь, и это не от меня зависит, а от кого-то там сверху", – считает артистка.

Лайма Вайкуле призналась, что после болезни она изменилась и научилась любить других людей.

Синтия Никсон

Судьба голливудской актрисы, исполнившей роль Миранды в сериале "Секс в большом городе", моментами перекликается с судьбой ее героини. Как и в культовой картине, женщина столкнулась с онкологией в реальной жизни.

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По причине того, что мама и бабушка Синтии Никсон несколько раз лечились от рака груди, сама актриса, начиная с 35 лет, стала регулярно ходить на обследование. Спустя несколько лет врачи обнаружили злокачественную опухоль, которая была еще маленькой. Врач отметил, что мог бы и не заметить ее, однако, сопоставив рентгеновские снимки, увидел, что до этого образования не было.

В результате опухоль удалили, и вскоре рак отступил. О диагнозе Синтия Никсон рассказала публично лишь в 2008 году, когда уже была абсолютно здорова. Актриса призвала всех женщин своевременно проходить маммографию – во избежание тяжелых последствий.

Кайли Миноуг

В возрасте 36 лет у австралийской певицы Кайли Миноуг обнаружили рак груди. Диагноз артистка узнала во время гастролей, которые пришлось отложить ради лечения. Примечательно, что поклонники, узнав о недуге певицы, не стали сдавать билеты на ее выступления, чтобы поддержать кумира.

ФОТО: Martin Harris/Capital Pictures / MAR/Capital Pictures