Чт, 26.09.2019
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  • Минус 20 лет! Моника Беллуччи впервые за долгое время сменила имидж

Минус 20 лет! Моника Беллуччи впервые за долгое время сменила имидж
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54-летняя Моника Беллуччи - одна из немногих знаменитостей, кто на протяжении многих лет практически не меняет свой имидж. 

Актриса любит длинные платье, солнцезащитные очки и свои роскошные длинные локоны. Поэтому, когда на днях Моника вышла в свет в абсолютно новом образе, поклонники не смогли скрыть своего восхищения.

Так, на показе бренда Christian Dior в рамках Недели моды в Париже известная итальянка предстала с модным каре. Стильную прическу подчеркнуло черное платье в пол. Увидев новую стрижку Беллуччи, фанаты сошлись во мнении, что в новом образе актриса выглядит намного моложе.

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