Минус 20 лет! Моника Беллуччи впервые за долгое время сменила имидж

Актриса любит длинные платье, солнцезащитные очки и свои роскошные длинные локоны. Поэтому, когда на днях Моника вышла в свет в абсолютно новом образе, поклонники не смогли скрыть своего восхищения.

Так, на показе бренда Christian Dior в рамках Недели моды в Париже известная итальянка предстала с модным каре. Стильную прическу подчеркнуло черное платье в пол. Увидев новую стрижку Беллуччи, фанаты сошлись во мнении, что в новом образе актриса выглядит намного моложе.