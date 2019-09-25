Публичный секс в окне соседнего дома остановил работу всего офиса

Видео появилось в Twitter. На кадрах видно ванную комнату, которая расположена на одном из этажей соседнего здания. Шторы отодвинуты в сторону, поэтому за панорамными окнами можно увидеть пару, которая в ванной занимается сексом. Все это видят офисные работники, чей кабинет расположен прямо напротив окон помещения горячей пары. Они пытаются сконцентрироваться, но работать дальше не могут: работники срываются на смех. Видео на момент написания новости посмотрели более 15 тысяч раз.