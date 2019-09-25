Певица Наргиз поставила на место Максима Фадеева

48-летняя Наргиз Закирова анонсировала начало нового гастрольного тура. Старт выступлений намечен на начало октября, а завершится все в конце года. Певица в предвкушении долгожданного творческого марафона, ведь это ее первые концерты после ухода из лейбла MALFA.

Напомним, что в прошлом месяце артистка оказалась в центре громкого скандала. После пяти лет сотрудничества Максим Фадеев и Наргиз неожиданно расторгли контракт. При этом продюсер запретил бывшей подопечной исполнять сочиненные им песни, в том числе хит «Ты моя нежность». Впрочем, певица уже позаботилась о свежем репертуаре, который раскроет ее с новой стороны.

Для меня и моего коллектива этот тур особенно волнительный. Нам пришлось создавать программу с нуля. Буквально за месяц удалось записать семь абсолютно новых треков, которые войдут в мой альбом. Работа над ним, к слову, продолжается по сей день. Жанр музыки и происходящее на сцене будут доступны и понятны абсолютно всем,

— поделилась артистка.

Певица отметила, что на этот раз команда сделала упор и на визуальную составляющую. «Каждый зритель, пришедший на концерт, станет частью нашей увлекательной программы под названием «МАМА». Я бы, скорее, назвала это действо театрализованным концертом. Помимо новых композиций, зрители услышат и песни Аллы Пугачевой, исполненные мной в проекте «Голос», ну и, конечно же, Still loving you — песня, подарившая мне новую жизнь», — говорит Наргиз.

Закирова также рассказала, что перемены коснутся и ее внешнего вида. Правда, раскрывать всех подробностей не стала. «Я не могу дать четкого определения образу, в котором предстану перед зрителями. Да и какой же это сюрприз, если я раскрою все карты сейчас. Скажу лишь одно — в новом облике я чувствую себя совершенно комфортно и органично», — объяснила исполнительница.