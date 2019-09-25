Секс в пожилом возрасте спасает от хронических болезней

Специалисты провели опрос, в котором приняли участие 2577 мужчин и 3195 женщин в возрасте старше 50 лет. Как оказалось, участники опроса, сообщившие, что продолжают регулярно заниматься сексом, в среднем могли похвастаться лучшим физическим здоровьем, а также были более жизнерадостными, чем прочие. Исследование было опубликовано в журнале Sexual Medicine.

Это не первая научная работа, авторы которой выдвигают предположение о пользе секса в пожилом возрасте. В прошлом году австралийские исследователи из Вуллонгонгского университета выяснили, что немолодые люди, часто занимающиеся сексом, в среднем обладают лучшей памятью, чем те, чью сексуальную жизнь после 50 лет нельзя назвать активной. До этого к аналогичным выводам пришли британскими учеными из Университета Ковентри. Также ученые выяснили, что сексуально активные пенсионеры реже страдают от старческой деменции

Естественно, у всех исследований подобного рода есть серьезный недостаток — они не позволяют выявить причинно-следственную связь как таковую. Вполне вероятно, что регулярный секс не столько приносит пожилым людям пользу, сколько является всего лишь следствием сохранившегося в старости крепкого здоровья — таким же, как твердая память или отсутствие хронических болезней. При такой трактовке утверждение, что секс защищает организм от каких бы то ни было проблем, не выглядит соответствующим действительности. Впрочем, ученые не исключают, что секс действительно укрепляет здоровье — связующим звеном в этом отношении могут служить гормоны счастья — эндорфины, активно вырабатывающиеся во время половых актов и, по некоторым данным, оказывают благотворное влияние на организм.