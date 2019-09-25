Ошибки, которые мы чаще всего совершаем в отелях

Очень часто люди идут на завтрак, обед или ужин в купальниках. Правила этикета подразумевают, что в ресторан нужно заходить одетым, пускай и в легкую одежду.

Нельзя после ужина идти плавать в бассейн. Вечером здесь всегда происходит дезинфекция хлором, поэтому такое табу существует в целях безопасности туристов.

Если вы хотите взять добавку, не стоит идти с грязной тарелкой: это дурной тон, ведь отели всегда предлагают достаточное количество чистых.

Видели когда-нибудь людей, которые тарелками выносят еду со шведского стола? Вероятнее всего, персонал отеля в таких случаях делает замечания. Разумеется, вы можете взять с собой что-то маленькое — например, яблоко или какой-то другой фрукт. Но полноценная тарелка еды — это, как минимум, странно.

Отдых должен приносить удовольствие не только вам, но и окружающим. Да, вам захотелось поговорить по телефону, но сделайте это в таком месте, где ваша беседа не будет слышна всему отелю. И обязательно обращайте внимание на комнаты, в которых нужно соблюдать тишину (спа-зоны, комнаты отдыха, комнаты для детей и другие).