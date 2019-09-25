Вот почему один из штатов США полностью запретил электронные сигареты

Этот запрет, которые вступает в силу незамедлительно, установлен до 25 января следующего года, сообщил губернатор штата Чарли Бейкер, объявивший чрезвычайное положение в сфере общественного здоровья в связи с электронными сигаретами.

Массачусетс пошел дальше штатов Мичиган и Нью-Йорк, в которых в этом месяце запретили только ароматизированные электронные сигареты.

Запрет на продажу таких сигарет с июля установлен и в городе Сан-Франциско штата Калифорния, однако в Массачусетсе запрет в силе на всей территории штата.

Цель чрезвычайного положения - на время остановить продажу всех товаров для вейпа, чтобы мы с нашими медэкспертами могли выяснить, почему люди заболевают и как лучше регулировать эти продукты, чтобы защитить здоровье наших жителей,

— сказал Бейкер.

В США в последние недели наблюдается волна тяжелых заболеваний легких, связанных с вейпом, в результате которых заболели сотни человек, а семь умерли.

В Массачусетсе зарегистрированы три подтвержденных и два возможных случая заболевания, а еще около 50 других случаев анализируются.

Согласно опубликованным в 2017 году данным, в Массачусетсе 20% школьников используют электронные сигареты, а попробовал их 41%.