Женщина укусила за гениталии верблюда, чтобы спасти себе жизнь

Курьезный инцидент произошел в частном зоопарке Tiger Truck Stop, который находится в американском штате Луизиана (США). Одна из посетительниц случайно оказалась в вольере верблюда. Животное сразу же напало на женщину. Чтобы спастись, американка была вынуждена укусить зверя за гениталии, пишет The Advocate.

Как сообщает издание, инцидент произошел из-за того, что в вольер к верблюду по кличке Каспер забежала собака женщины. Пес был глухой и не мог расслышать призывов хозяйки, которой пришлось последовать за своим домашним питомцем и забраться в вольер. Напуганный верблюд погнался за посетительницей зоопарка и прижал ее к стенке, а затем уселся на нее сверху, едва не раздавив своим весом.