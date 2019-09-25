Бейонсе хочет запатентовать имя своей дочери

По информации источника, Бейонсе хочет, чтобы имя дочери стало товарным знаком.

Артистка объясняет это тем, что девочка — культурная икона — дочь двух самых известных исполнителей в мире, имея в виду себя и мужа рэпера Jay-Z (Шон Кори Картер), и звезда детской моды.

Она также обвинила Венди Моралес в том, что та специально использовала имя ее ребенка, чтобы улучшить продажи и расширить бизнес.