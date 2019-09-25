Собчак сравнила роды с облучением радиацией

Разговор о беременности и родах зашел во время обсуждения страха старости. Обе собеседницы сошлись во мнении, что не хотят стареть. Лобода выразила уверенность, что у нее будет много детей, так как она молодеет после родов. Собчак возразила, что деторождение лишь приближает старость и призвала зрителей не верить артистке.

«Вот этот вот рассказ, как роды живительно влияют на женщин, это полное вранье», — заявила ведущая. По ее словам, после рождения сына у нее выпали все волосы и посыпались все зубы. Она сравнила свое состояние со здоровьем человека, пережившего радиационное воздействие. По ее словам, сейчас она еле приходит в себя после произошедшего.

При этом и Собчак, и Лобода, сошлись во мнении, что не встречали среди подруг женщин, на состоянии здоровья и внешности которых роды бы хорошо сказались. Однако беременность они обе назвали хорошим периодом. «С каждой беременностью я все лучше», — заключила Лобода.