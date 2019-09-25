Кукла Барби стала гендерно-нейтральной: у нее больше нет груди

Компания Mattel, производящая кукол Барби, выпустила гендерно-нейтральную линейку игрушек. Об этом говорится в сюжете телеканала CNN. Задумка состоит в том, чтобы каждый ребенок смог сам для себя решить, кем он сегодня играет — куклой-девочкой или куклой-мальчиком.

У Барби из новой серии Creatable World есть шесть вариантов оттенков кожи, азиатский, африканский и европейский тип внешности. У каждой куклы в наборе идут свои аксессуары и даже парик. А вот что игрушки утратили в процессе эволюции, так это вторичные половые признаки: у новых Барби нет груди. Кроме того, исчезли привычные очертания фигуры — песочные часы: разница между талией и бедрами теперь выражена не так отчетливо, чтобы кукла могла примерить на себя мужскую и женскую роли.

Производители утверждают, что на Западе существовал огромный запрос на выпуск гендерно-нейтральной новинки. Над выпуском игрушки якобы работали специалисты по детской психологии, педагоги и представители родительского сообщества. Компания заявляет, что гордится своим отказом от стереотипов.

Кстати, стоимость гендерно-нейтральной куклы около 40 евро.

Ранее в Мексике запретили продажу кукол Барби в образе Фриды Кало. Оказалось, что правом на использование образа художницы обладает лишь её семья.