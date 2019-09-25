Как вылечить простуду за один день: научный подход
Резкий перепад температуры, сырость и холодный ветер способны вывести из строя кого-угодно. Болеть дома, как обычно нет ни желания, ни времени, поэтому нужно быстро лечиться и становиться на ноги.
Профессор Рон Экклз из Центра изучения простуды Кардиффского университета поделился секретом, как вылечить простуду всего за один день.
Утро
Начните свой день с горячего душа. Эта процедура очень важна, ведь горячая вода поможет успокоить дрожь, а пар – прочистить носовые пазухи.
Правильный завтрак
Завтра пропускать совсем нельзя, даже, если есть не хочется. Большая тарелка каши с ягодами будет в самый раз. А если все это дополнить еще стаканом апельсинового сока, то заодно пополните запасы витамина С.
Важные процедуры
Чтобы очистить дыхательные пути – сделайте ингаляцию. Если чувствуете пульсирующую головную боль – выпейте что-то вроде аспирина или парацетамола, скорее всего, голова болит из-за того, что нос не дышит. Если болит горло – пополощите его и не забудьте о леденцах, которые помогают снять покраснение.
Прогулка обязательна
Во время простуды принято закутаться в пледы и с чашкой теплого чая с медом ждать, пока простуда пройдет. Но прогуляться нужно. Небольшая прогулка поможет проветрить голову и укрепить иммунитет. Главное, одеться по погоде.
Сытный обед
По всем правилам здорового питания обед должен быть сытным и с включением мяса, ведь белок отлично активизирует работу иммунной системы.
Больше жидкости
Во время простуды не забывайте пить много жидкости – это способствует очищению организма от инфекции. Кроме того, положительный эффект от апельсинового сока будет и вовсе продолжительным.
Добавьте к ужину специй
Карри, чили, чеснок, имбирь и перец известны своими противовирусными и антибактериальными свойствами. Они помогут избавиться от микробов, а также очистить ваши дыхательные пути.
Расслабляющая ванна
Это поможет вам отлично расслабиться после тяжелого дня и восстановить силы. Кроме того, еще одна порция пара станет отличным средством очистить дыхательные пути перед сном.
Здоровый сон не менее 8 часов
Когда вы болеете, старайтесь больше отдыхать, чтобы организм смог восстановиться. Не секрет, что для нормального функционирования иммунной системы нужен регулярный и здоровый сон.