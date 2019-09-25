Лобода случайно проговорилась, отвечая на вопрос о романе с солистом Rammstein

Певица решилась на интервью у Ксении Собчак, ролик с которым появился на Youtube-канале ведущей. И на этот раз Лободе не совсем удалось уйти от ответа о чувствах к Тиллю. Собчак напомнила ей про беседу с Бастой, где Светлана проговорилась про контракт, согласно которому не может говорить о Линдеманне. Но диалог принял неожиданный поворот. Сначала Лобода назвала музыканта потрясающим.

Проговорилась. А я не могу об этом говорить. <...> Я не в рабстве, я в любви. <...> Спроси меня: "Что ты думаешь о Тилле?" Он *** [потрясающий],

- сказала Светлана.

А потом продолжила рассказывать, что да, она встретила человека, с которым ей хочется быть нежной и слабой. И что такие чувства можно сохранить, если это отношения на расстоянии и возлюбленный живёт в другой стране. И даже сравнила эту историю с романом Высоцкого и французской актрисы Марины Влади.

Когда на твоём пути встречается человек, под которого ты можешь прогнуться, с которым можешь быть маленькой кошечкой, тебе хочется ею быть. И если в тебе это чувство долго живёт... Это возможно, когда человек живёт не с тобой, живёт в другой стране,

- пояснила певица свою точку зрения.