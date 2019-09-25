Ср, 25.09.2019
Смотрите, с каким шиком можно отдохнуть в лечебном спа «Нарва-Йыэсуу»! Туристы просто балдеют СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Вот это да! 65-летний Юрий Лоза показал знойное фото с пляжа, которое не мог больше скрывать

Вот это да! 65-летний Юрий Лоза показал знойное фото с пляжа, которое не мог больше скрывать

Юрий Лоза

ФОТО: Скриншот с Facebook

Откровенными фото артисток уже мало кого удивишь, девушки и женщины из мира шоу-бизнеса постоянно радуют поклонников своими формами и получают взамен комплименты. Но теперь на "пляжную" сцену вышел сам Юрий Лоза, пишет Лайф.

65-летний певец и комментатор-острослов выложил на своей странице в Facebook нетипичный для него снимок. На нём Лоза предстал в одних трусах. Артист нежился на солнце, лёжа на пляжном песке в эффектной позе. Снимок Юрий снабдил ироничной подписью, в которой отметил, что выбрал ещё самый безобидный кадр.

Я боялся перейти границы дозволенного цензурой, поэтому выбрал самое безобидное из серии. Понимаю, что кому-то и оно покажется чересчур откровенным, но скрывать его выше моих сил. Наслаждайтесь,

- написал певец под фото.

И хотя Лоза в последнее время славится своими острыми комментариями в адрес других артистов, сам он получил вполне одобрительные отзывы под фото.

Пользователи отметили, что автор хита "Плот" выглядит отлично и находится в прекрасной форме. А некоторые, шутя, сравнили его "растяжку" со шпагатами Анастасии Волочковой.

Кокетничаете — вы в прекрасной форме, и кудри вразлёт!

Красивый на фоне синего моря,

Супер! Волочкова нервно курит в сторонке!

- написали подписчики в комментариях.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ