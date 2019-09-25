Вот это да! 65-летний Юрий Лоза показал знойное фото с пляжа, которое не мог больше скрывать

65-летний певец и комментатор-острослов выложил на своей странице в Facebook нетипичный для него снимок. На нём Лоза предстал в одних трусах. Артист нежился на солнце, лёжа на пляжном песке в эффектной позе. Снимок Юрий снабдил ироничной подписью, в которой отметил, что выбрал ещё самый безобидный кадр.