Большая галерея: в холодную осеннюю ночь сотни людей согрелись в этом уютном месте в Таллинне

Организаторы подарили гостям настоящий праздник - BAILE-bon RUSSIAN STYLE - фейерверк красок, зажигательных ритмов и открытых чувств!

DJ Bell играл популярную музыку - лучшие зарубежные и русские хиты, разогрев гостей вечеринки так, что невероятный фейерверк эмоций буквально взорвал танцпол! Разгоряченные гости разошлись не на шутку – шампанское-рекой и танцы до утра – праздник удался!

В программе вечера опытный инструктор Jorge Hinojosa (Ecuador) провел экспресс-обучение основным движениям латино. Гости с радостью приняли участие в шуточном танцевальном марафоне.

ФОТО: Maksim Toome

Зажигательные мулатки создавали атмосферу незабываемого праздника, отвлекли от серых будней, унося в мир радужных красок, на настоящую карнавальную сказку!

Обворожительные танцовщицы латино-Go-Go добавили энергии шоу и радовали глаз.

Не пропусти и ты - прими участие в этом ярком и зрелищном событии!

Следующая вечеринка BAILE-Bon RUSSIAN STYLE состоится 18 октября в ночном клубе PRIVÉ!

ФОТО: Maksim Toome

Дополнительная информация и бронирование столиков: +372 55611877, marika@trai.ee.

Бронируй столик заранее и отдыхай с удовольствием!

Больше информации на: www.bailebon.ee или https://www.facebook.com/BaileBon/.