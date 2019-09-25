Я проехала 55 стран и хочу рассказать, как не влипнуть в неприятности, в которых побывала сама

Сегодня я делюсь с читателями Limon.ee своими историями, советами и находками, которые помогут вам чувствовать себя в дороге более комфортно и безопасно, пишет AdMe.ru.

Чтобы снизить риск ограбления с печальными последствиями, советую иметь ложный кошелек. В обычный кошелек кладете незначительную сумму и пару карточек — без денег или заблокированных.

Если бы я знала об этом способе в начале моих путешествий, мне не пришлось бы, в довершение к стрессу из-за ограбления объясняться в полиции, занимать у родственников деньги на новые билеты и восстанавливать документы. Я даже не помню точно, где это было: я тогда не знала Москву. Их было трое: два парня и девушка с ножом — классический «гоп-стоп». «Не ори и отдавай сумочку, если хочешь жить», — сказал парень, придерживая пьяную подругу. Что делать в такой ситуации?

Ну, во-первых, лучше подобного не допускать и не гулять одной по ночам. Если же такое случилось — спокойно отдать сумочку с ложным кошельком внутри. Аналогично работает ложный телефон — дешевая модель на всякий случай.

Прокладка безопасности

А куда же класть основные деньги и карты? Лучше всего их разделить. Часть спрятать «на себе». Когда я студенткой ездила поездом из Алма-Аты в Одессу и обратно, моя бабушка делала мне кармашки на белье — туда-то я и клала наличные. Сейчас с этим проще: можно купить удобные поясные сумки под свой вкус.

А вторую часть запаса налички и кредиток можно спрятать в пакетик с прокладками, в мешок для грязных вещей или в другие малопривлекательные места. Если вы оставляете вещи в комнате, где нет сейфа, такой трюк поможет сберечь нервы и деньги. Дополнительно можно, уходя, включить телевизор или повесить на ручку двери с обратной стороны бирку «Do Not Disturb», чтобы незваные гости думали, что вы дома.

Правильная страховка

Перед поездкой никому не хочется тратить лишние деньги, поэтому часто страховку путешественника люди покупают только тогда, когда она нужна для визы. Но, поверьте, эта экономия неоправданна, и мне приходилось убеждаться в этом на личном опыте.

Как-то я была в Сайгоне, где светофоры и дорожные знаки на многополосных дорогах нужны, кажется, только для декорации. Абсолютно неуправляемое шоссе наводнено байкерами, мчащими плечом к плечу. Мы с дочерью стоим возле такой дороги, не решаясь ее перейти, как вдруг я чувствую резкий толчок в плечо. Я даже не успеваю понять, что произошло. «Сумка! — кричит дочь. — Он забрал твою сумку!»