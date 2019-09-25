440 пар туфель — 440 жен, убитых в прошлом году своими мужьями в Турции
На одном из зданий в Стамбуле, Турция, прикрепили 440 пар женских туфель в память о 440 жертвах, погибших от рук своих мужей из-за домашнего насилия — это только в прошлом году в одной этой стране. А сколько таких по всему миру?
Идея такой инсталляции принадлежит турецкому художнику-дизайнеру Vahit Tuna. По его словам, в СМИ регулярно появляются новости о жертвах домашнего насилия, но они быстро забываются, потому он хотел создать постоянное напоминание об этой проблеме.
В некоторых частях Турции обувь умершего человека выставляют из дома в знак страданий.