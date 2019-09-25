Неудачное платье или поправилась? В Сети раскритиковали новый выход Меган Маркл
Обычно наряды герцогини Сассекской собирают сотни комплиментов, однако не в этот раз.
Вчера, 24 сентября, второй день официального тура Меган Маркл и принца Гарри по странам Африки завершился приемом в резиденции британской дипмиссии. На мероприятии герцогиня Сассекская появилась в длинном полосатом платье от Martin Grant. Кстати, наряд Меган надевает уже не впервые: в прошлому году Маркл появилась в нем во время официального тура по Австралии.
Правда, в этот раз поклонники герцогини, которые обычно в восторге от стиля Меган, и стараются повторить ее модные образы, в пух и прах раскритиковали наряд Маркл. По их мнению, платье село на супругу принца Гарри неудачно, подчеркнув все недостатки фигуры.
"Платье могло быть и лучше", "Такое ощущение, что Меган поправилась", "А где же прежняя Меган?", "Куда-то пропал королевсий лоск", "Такое ощущение, что платье сейчас разойдется по швам", "Снимите это немедленно", - возмущались в Сети.