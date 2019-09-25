Неудачное платье или поправилась? В Сети раскритиковали новый выход Меган Маркл

Вчера, 24 сентября, второй день официального тура Меган Маркл и принца Гарри по странам Африки завершился приемом в резиденции британской дипмиссии. На мероприятии герцогиня Сассекская появилась в длинном полосатом платье от Martin Grant. Кстати, наряд Меган надевает уже не впервые: в прошлому году Маркл появилась в нем во время официального тура по Австралии.

Правда, в этот раз поклонники герцогини, которые обычно в восторге от стиля Меган, и стараются повторить ее модные образы, в пух и прах раскритиковали наряд Маркл. По их мнению, платье село на супругу принца Гарри неудачно, подчеркнув все недостатки фигуры.