Ср, 25.09.2019
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ТОП-8 звездных пар, которые подкосили нашу веру в любовь

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Laura Haddock and Sam Claflin

ФОТО: Doug Peters / Doug Peters/EMPICS Entertainment

Пожалуй, можно согласиться с утверждением, что за отношениями знаменитостей поклонникам нравится следить гораздо больше, чем за их творчеством, пишет AdMe.ru.

Некоторые звездные пары вдохновляют своим примером — глядя на них, так или иначе хочется верить в сказку. Но голливудские небожители тоже люди, со своими проблемами и трудностями, с которыми сталкиваются все влюбленные, и далеко не всегда они с этим грузом справляются, расходясь в итоге, как в море корабли.

Мы верим в то, что настоящая любовь существует, и надеемся, что все герои этой статьи переживут трудные времена в личной жизни и сказка для них вот так не закончится.

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Майли Сайрус и Лиам Хемсворт

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