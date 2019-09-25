ТОП-8 звездных пар, которые подкосили нашу веру в любовь

Некоторые звездные пары вдохновляют своим примером — глядя на них, так или иначе хочется верить в сказку. Но голливудские небожители тоже люди, со своими проблемами и трудностями, с которыми сталкиваются все влюбленные, и далеко не всегда они с этим грузом справляются, расходясь в итоге, как в море корабли.