Ср, 25.09.2019
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Экс-супруга Ченнинга Татума объявила о беременности

Чаннинг Татум и Дженна Деван

ФОТО: Chris Pizzello / AP

Полтора года назад известный голливудский актер Ченнинг Татум и его супруга Дженна Дьюенн объявили о разводе. Супруги были вместе более десяти лет, за это время у них родилась дочка Эверли. Ченнинг и Дженна смогли расстаться без скандалов, после развода они сохранили дружеские отношения ради дочери, пишет Экспресс газета.

Дженна не стала долго горевать в одиночестве и уже спустя полгода после развода встретила новую любовь. Она познакомилась с актером Стивом Кази, влюбленные довольно быстро начали встречаться. И вот, спустя всего год после начала их романа, Дженна объявила, что ждет ребенка. Это будет второй малыш для артистки.

«Мы счастливы сообщить, что в нашей семье ожидается прибавление!» — рассказала Дженна для издания People.

К слову, сам Татум тоже обрел счастье в личной жизни, 39-летний актер сейчас встречается с популярной певицей Джесси Джей. По слухам, их отношения развиваются стремительно, Ченнинг даже думает о том, чтобы сделать предложение руки и сердца своей возлюбленной.

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