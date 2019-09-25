Экс-супруга Ченнинга Татума объявила о беременности

Дженна не стала долго горевать в одиночестве и уже спустя полгода после развода встретила новую любовь. Она познакомилась с актером Стивом Кази, влюбленные довольно быстро начали встречаться. И вот, спустя всего год после начала их романа, Дженна объявила, что ждет ребенка. Это будет второй малыш для артистки.