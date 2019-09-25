Экс-супруга Ченнинга Татума объявила о беременности

Полтора года назад известный голливудский актер Ченнинг Татум и его супруга Дженна Дьюенн объявили о разводе. Супруги были вместе более десяти лет, за это время у них родилась дочка Эверли. Ченнинг и Дженна смогли расстаться без скандалов, после развода они сохранили дружеские отношения ради дочери, пишет Экспресс газета.
Дженна не стала долго горевать в одиночестве и уже спустя полгода после развода встретила новую любовь. Она познакомилась с актером Стивом Кази, влюбленные довольно быстро начали встречаться. И вот, спустя всего год после начала их романа, Дженна объявила, что ждет ребенка. Это будет второй малыш для артистки.
«Мы счастливы сообщить, что в нашей семье ожидается прибавление!» — рассказала Дженна для издания People.
К слову, сам Татум тоже обрел счастье в личной жизни, 39-летний актер сейчас встречается с популярной певицей Джесси Джей. По слухам, их отношения развиваются стремительно, Ченнинг даже думает о том, чтобы сделать предложение руки и сердца своей возлюбленной.
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