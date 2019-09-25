40-летняя Петра Немцова впервые станет матерью

Известная модель Петра Немцова ожидает прибавления в семействе! Знаменитость не стала делать из этого тайну и активно делится в соцсетях снимками, на которых не скрывает округлившийся живот. Правда, пол ребенка модель пока не раскрыла, передает Сплетник.
Этим летом Петра вышла замуж за бизнесмена Бенджамина Латтерче. Свадьбу сыграли в Аризоне.
Это место особенное для нас из-за его мощного энергетического поля и богатых местных традиций,
— поделилась тогда Петра.
Об отношениях пары стало известно в феврале этого года. Напомним, ранее Немцова пережила сильную личную драму — в 2004 году ее жених, фотограф Саймон Атли, погиб во время страшного цунами у берегов Таиланда, а сама она тогда чудом осталась жива.
Справившись с психологической травмой, теперь Петра, судя по всему, готова жить дальше полной жизнью.
Момент созерцания... В это невероятно чудесное время превращения любви в жизнь. Мы должны больше уважать жизнь на земле,
— написала Петра в одном из своих недавних постов.
После пережитой катастрофы, Немцова также организовала благотворительный фонд The Happy Hearts Fund для помощи пострадавшим от природных катаклизмов.