40-летняя Петра Немцова впервые станет матерью

Этим летом Петра вышла замуж за бизнесмена Бенджамина Латтерче. Свадьбу сыграли в Аризоне.

ФОТО: PMA/ADM/Capital Pictures / PMA/ADM/Capital Pictures

Это место особенное для нас из-за его мощного энергетического поля и богатых местных традиций,

— поделилась тогда Петра.

Об отношениях пары стало известно в феврале этого года. Напомним, ранее Немцова пережила сильную личную драму — в 2004 году ее жених, фотограф Саймон Атли, погиб во время страшного цунами у берегов Таиланда, а сама она тогда чудом осталась жива.

Справившись с психологической травмой, теперь Петра, судя по всему, готова жить дальше полной жизнью.

Момент созерцания... В это невероятно чудесное время превращения любви в жизнь. Мы должны больше уважать жизнь на земле,

— написала Петра в одном из своих недавних постов.

ФОТО: Doug Peters / Doug Peters/EMPICS Entertainment