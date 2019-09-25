Ср, 25.09.2019
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Ответственное решение: подростки со всего мира обещают не заводить детей
А что думаешь ты?

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Emma Lim

ФОТО: Justin Tang / The Canadian Press/PA Images

Подростки присоединяются к новому движению под названием #NoFutureNoChildren.

Они обещают не заводить детей, пока правительства не примут всерьез климатические изменения.

Его запустила Эмма Лим, 18-летняя студентка Университета Макгилла в Монреале, Канада.

Когда вы молоды, вы верите, что ваше правительство все исправит, и поэтому я присоединилась к зеленой команде, и мы работали над переработкой. Но доверие к лидерам разрушается.

Лим решила, что правительственные чиновники не предпринимают достаточных действий. И ее друзья были такого же мнения.

Главное обещание #NoFutureNoChildren:

Я обещаю не заводить детей, пока не буду уверен, что правительство обеспечит безопасное будущее для них.

ФОТО: Justin Tang / The Canadian Press/PA Images

Это то, что все чувствуют. Изменение климата заставят нас выживать. Я всегда, всегда хотела быть матерью, сколько себя помню. Но я не хочу, чтобы дети жили в небезопасном мире, 

— говорит Эмма. 

Лим также хочет, чтобы правительства разработали план помощи людям, которые будут затронуты изменением климата.

Многие люди сходятся во мнениях с Лим, когда дело доходит до размышлений о будущих поколениях.

Согласно опросу, проведенному в марте, 38% людей в возрасте от 18 до 29 лет согласились с тем, что изменение климата должно стать фактором в решении пары о том, иметь ли детей.

А как вы думаете, будет ли это движение иметь результат?

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