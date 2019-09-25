ПРЕМЬЕРА ПО-РУССКИ: в Таллинне, Нарве и Тарту пройдет эксклюзивный показ триллера «Джокер»

Гостей ждет множество сюрпризов и подарков, а также напитки от Saku.

У каждого показа будут свои ведущие, в Таллинне это ведущие любимого «Народного Радио».

Поскольку картина очень популярная и мероприятие с каждым разом привлекает всё больше гостей, билеты рекомендуется приобретать заранее.

ФОТО: Промо

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Главные роли в фильме «Джокер» производства компании Warner Bros. Pictures исполнили номинант на «Оскар» Хоакин Феникс и обладатель «Оскара» Роберт Де Ниро, а режиссер, продюсер и один из авторов сценария фильма - номинант на «Оскар» Тодд Филипс.

«Джокер» рассказывает о ключевом злодее вселенной и является самостоятельной, не связанной с другими историей, которая не была до сих пор экранизирована. Рассказ Филипса об Артуре Флеке (Феникс), человеке, отвергнутом обществом - это не только тщательное изучение характера, но и куда более поучительное повествование.