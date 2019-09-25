ПРЕМЬЕРА ПО-РУССКИ: в Таллинне, Нарве и Тарту пройдет эксклюзивный показ триллера «Джокер»
4 октября в 19:00 Apollo Kino Ülemiste, Eeden и Astri состоится большая открытая премьера самого ожидаемого фильма этой осени - «Джокер». Фильм будет в русском дубляже, никаких субтитров читать не придется! В столице показ картины пройдет при поддержке «Народного Радио», зрителей Тарту и Нарвы ждет Некислый показ с Limon.ee.
Гостей ждет множество сюрпризов и подарков, а также напитки от Saku.
У каждого показа будут свои ведущие, в Таллинне это ведущие любимого «Народного Радио».
Поскольку картина очень популярная и мероприятие с каждым разом привлекает всё больше гостей, билеты рекомендуется приобретать заранее.
https://www.facebook.com/events/675865422907453/
https://www.facebook.com/events/393462927961777/
https://www.facebook.com/events/2143805839246742/
Главные роли в фильме «Джокер» производства компании Warner Bros. Pictures исполнили номинант на «Оскар» Хоакин Феникс и обладатель «Оскара» Роберт Де Ниро, а режиссер, продюсер и один из авторов сценария фильма - номинант на «Оскар» Тодд Филипс.
«Джокер» рассказывает о ключевом злодее вселенной и является самостоятельной, не связанной с другими историей, которая не была до сих пор экранизирована. Рассказ Филипса об Артуре Флеке (Феникс), человеке, отвергнутом обществом - это не только тщательное изучение характера, но и куда более поучительное повествование.
До встречи в кинотеатрах Apollo Ülemiste, Astri и Eeden 4 октября в 19:00!