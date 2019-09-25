ПРЕМЬЕРА ПО-РУССКИ: узнайте, какие призы завтра разыграют перед эксклюзивным показом триллера «Джокер»

Гостей ждет множество сюрпризов и подарков, а также напитки от Saku.

Вот какие примерный список призов, которые будут разыграны завтра перед показами:

ТАЛЛИНН, APOLLO ÜLEMISTE

Напитки Saku для всех бесплатно;

Подарки от «Народного Радио» и портала Limon.ee;

Мешок подарков от Barbora;

Подарочная карта от Vapiano на 20 евро;

Зонтики от торгового центра Ülemiste;

Подарочные карточки в тир;

Футболки от Black Star Wear;

Фирменные футболки Джокера от House;

Подарок от ​Tradehouse.

НАРВА, APOLLO ASTRI

Напитки от Saku для всех гостей;

Подарок от портала Limon.ee;

2 подарка от торгового центра Astri;

Футболки от Black Star Wear;

Подарок от Tradehouse;

Билеты в кинотеатр Apollo Astri.

ТАРТУ, APOLLO EEDEN

Напитки Saku для всех гостей;

Подарок от портала Limon.ee;

Подарочная карта от Vapiano на 20 евро;

Подарочные карточки в тир;

Подарочные карточки торгового центра Eeden;

Подарок от магазина COOP;

Футболки от Black Star Wear;

Подарок от ​Tradehouse.

У каждого показа будут свои ведущие, в Таллинне это ведущие любимого «Народного Радио».

В Тарту показ проведет Ольга Максимовская, а в Нарве - Елена Ковостьянова.

Поскольку картина очень популярная и мероприятие с каждым разом привлекает всё больше гостей, билеты рекомендуется приобретать заранее.

ФОТО: Промо

https://www.facebook.com/events/675865422907453/

https://www.facebook.com/events/393462927961777/

https://www.facebook.com/events/2143805839246742/

Главные роли в фильме «Джокер» производства компании Warner Bros. Pictures исполнили номинант на «Оскар» Хоакин Феникс и обладатель «Оскара» Роберт Де Ниро, а режиссер, продюсер и один из авторов сценария фильма - номинант на «Оскар» Тодд Филипс.

«Джокер» рассказывает о ключевом злодее вселенной и является самостоятельной, не связанной с другими историей, которая не была до сих пор экранизирована. Рассказ Филипса об Артуре Флеке (Феникс), человеке, отвергнутом обществом - это не только тщательное изучение характера, но и куда более поучительное повествование.