ПРЕМЬЕРА ПО-РУССКИ: узнайте, какие призы завтра разыграют перед эксклюзивным показом триллера «Джокер»
4 октября в 19:00 Apollo Kino Ülemiste, Eeden и Astri состоится большая открытая премьера самого ожидаемого фильма этой осени - «Джокер». Фильм будет в русском дубляже, никаких субтитров читать не придется! В столице показ картины пройдет при поддержке «Народного Радио», зрителей Тарту и Нарвы ждет Некислый показ с Limon.ee.
Гостей ждет множество сюрпризов и подарков, а также напитки от Saku.
Вот какие примерный список призов, которые будут разыграны завтра перед показами:
ТАЛЛИНН, APOLLO ÜLEMISTE
Напитки Saku для всех бесплатно;
Подарки от «Народного Радио» и портала Limon.ee;
Мешок подарков от Barbora;
Подарочная карта от Vapiano на 20 евро;
Зонтики от торгового центра Ülemiste;
Подарочные карточки в тир;
Футболки от Black Star Wear;
Фирменные футболки Джокера от House;
Подарок от Tradehouse.
НАРВА, APOLLO ASTRI
Напитки от Saku для всех гостей;
Подарок от портала Limon.ee;
2 подарка от торгового центра Astri;
Футболки от Black Star Wear;
Подарок от Tradehouse;
Билеты в кинотеатр Apollo Astri.
ТАРТУ, APOLLO EEDEN
Напитки Saku для всех гостей;
Подарок от портала Limon.ee;
Подарочная карта от Vapiano на 20 евро;
Подарочные карточки в тир;
Подарочные карточки торгового центра Eeden;
Подарок от магазина COOP;
Футболки от Black Star Wear;
Подарок от Tradehouse.
У каждого показа будут свои ведущие, в Таллинне это ведущие любимого «Народного Радио».
В Тарту показ проведет Ольга Максимовская, а в Нарве - Елена Ковостьянова.
Поскольку картина очень популярная и мероприятие с каждым разом привлекает всё больше гостей, билеты рекомендуется приобретать заранее.
https://www.facebook.com/events/675865422907453/
https://www.facebook.com/events/393462927961777/
https://www.facebook.com/events/2143805839246742/
Главные роли в фильме «Джокер» производства компании Warner Bros. Pictures исполнили номинант на «Оскар» Хоакин Феникс и обладатель «Оскара» Роберт Де Ниро, а режиссер, продюсер и один из авторов сценария фильма - номинант на «Оскар» Тодд Филипс.
«Джокер» рассказывает о ключевом злодее вселенной и является самостоятельной, не связанной с другими историей, которая не была до сих пор экранизирована. Рассказ Филипса об Артуре Флеке (Феникс), человеке, отвергнутом обществом - это не только тщательное изучение характера, но и куда более поучительное повествование.
До встречи в кинотеатрах Apollo Ülemiste, Astri и Eeden 4 октября в 19:00!