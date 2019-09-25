Фото: Арнольд Шварценеггер на Oktoberfest пил пиво как настоящий Терминатор

В Мюнхене, Германия, 21 сетября начался ежегодный пивной фестиваль Oktoberfest, который продлится до 6 октября.
Как передают немецкие СМИ, 22 сентября фестиваль посетил и бывший культурист из Австрии, голивудская звезда и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер со своей возлюбленной Хизер Миллиган.
70-летняя знаменитость надела традиционные кожаные баварские шорты.
Очевидцы говорят, что Шварценеггер выпил разом кружку пива, но совершенно не опьянел. Многие утверждают, что Арнольд пьет пиво как настоящий Терминатор.
Также Шварценеггер вышел на сцену перед оркестром и размахивал дирижерской палочкой.
Возлюбленная Арнольда, 43-летняя Хизер Миллиган, также наслаждалась вкусным пивом и атмосферой фестиваля.