Фото: Арнольд Шварценеггер на Oktoberfest пил пиво как настоящий Терминатор

Как передают немецкие СМИ, 22 сентября фестиваль посетил и бывший культурист из Австрии, голивудская звезда и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер со своей возлюбленной Хизер Миллиган.

70-летняя знаменитость надела традиционные кожаные баварские шорты.

Очевидцы говорят, что Шварценеггер выпил разом кружку пива, но совершенно не опьянел. Многие утверждают, что Арнольд пьет пиво как настоящий Терминатор.

Также Шварценеггер вышел на сцену перед оркестром и размахивал дирижерской палочкой.

Арнольд Шварценеггер на Oktoberfest 2019 ФОТО: Schneider-Press/Frank Rol/SIPA /Scanpix