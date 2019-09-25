Фото и видео: известный астролог провел таинственный обряд в эстонском лесу. Жутковатое зрелище!

Уже 29 лет подряд четыре раза в год я провожу эти ритуалы,

— сообщил Манд в начале церемонии. К закату, когда обряд вот-вот должен был начаться, на месте собралось 26 человек.

Собравшиеся образовали круг, разожгли костер, Манг взял в руки барабан и началось исполнение ритуала. Читая различные заклинания, люди двигались по часовой стрелке, а потом в противоположном направлении, наполняясь энергией земли, воздуха и воды.

Затем наступил момент для того, чтобы набраться сил у деревьев, обнимая их или опираясь на них.

Как вторая часть обряда, люди были разделены на группы, каждому досталась своя роль. Произносимые и повторяющиеся заклинания и мантры должны были возвать к душам предков, Кришне, Вишну и Небесногому Отцу.

Обряд, который длился около полутора часов, закончился угощениями в виде хлеба и сладкого вина.