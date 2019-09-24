Киркоров хотел похвастаться новым iPhone 11 Pro Max, но оконфузился

Поп-король Филипп Киркоров решил похвастаться покупкой нового iPhone 11 Pro Max, но в итоге только оскандалился. Как известно, очередная модель смартфона от Apple на днях появилась в России. Вот певец и объявил, что стал одним из обладателей обновленного гаджета, и выложил селфи с телефоном в Instagram.

«Первое фото на айфон 11 Pro Max. Воскресный день задался с утра!» — подписал снимок Киркоров. Однако внимательные интернет-пользователи тут же вывели поп-короля на чистую воду. Оказалось, что в кадре вовсе не последняя модель гаджета, а iPhone X, который компания Apple выпустила еще два года назад.

В Сети тут же принялись высмеивать певца, предположив, что кто-то его очень грамотно надул, всучив артисту старый смартфон под видом нового. Причем этот обманщик наверняка еще неплохо заработал на Киркорове, ведь iPhone 11 Pro Max сейчас стоит более 1700 евро, тогда как iPhone X можно купить раза в два дешевле.