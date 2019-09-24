Майли Сайрус рассталась со своей девушкой

В середине августа стало известно, что Майли Сайрус рассталась с Лиамом Хемсвортом. Музыка играла недолго: они были женаты всего лишь 7 месяцев, хотя встречались до этого 10 лет. «Лиам и Майли приняли решение расстаться. Постоянно развиваясь, как партнеры и люди, они решили, что сейчас им будет лучше сосредоточиться на карьере и на себе. Они по-прежнему остаются преданными родителями всех своих животных. Пожалуйста, уважайте их жизнь и конфиденциальность», — заявил тогда представитель Майли.