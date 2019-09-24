Майли Сайрус рассталась со своей девушкой

Майли Сайрус не смогла построить отношения со своей новой возлюбленной Кейтлин Картер. Как сообщили инсайдеры, пара рассталась, но поддерживает дружеские отношения, сообщает Woman.ru.
В середине августа стало известно, что Майли Сайрус рассталась с Лиамом Хемсвортом. Музыка играла недолго: они были женаты всего лишь 7 месяцев, хотя встречались до этого 10 лет. «Лиам и Майли приняли решение расстаться. Постоянно развиваясь, как партнеры и люди, они решили, что сейчас им будет лучше сосредоточиться на карьере и на себе. Они по-прежнему остаются преданными родителями всех своих животных. Пожалуйста, уважайте их жизнь и конфиденциальность», — заявил тогда представитель Майли.
Позже выяснилось, что Сайрус переживала недолго и уже нашла утешение в объятиях Кейтлин Картер, бывшей жены Броди Дженнера. Говорят, девушки были серьезно увлечены друг другом и даже съехались совсем недавно. Но эта музыка тоже играла недолго. Пара рассталась. «Майли и Кейтлин расстались. Они навсегда останутся близкими друзьями и будут всегда друг друга поддерживать. Но романтическим отношениям конец», — рассказал источник изданию People.